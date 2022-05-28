На Херсонщині чоловік вкрав з-під носа в окупантів "Урал" та віддав його ЗСУ

На Херсонщині чоловік вкрав з-під носа в окупантів "Урал" та віддав його ЗСУ

На початку війни житель Херсонщини Андрій Грушко попросився до армії, але через вік йому відмовили. Його населений пункт окупували російські військові, і тоді він вирішив вкрасти армійський автомобіль.

Чоловік зізнається, що "полював за здобиччю" протягом кількох днів.

Про це повідомляє Угруповання військ "Південь" на сторінці у Facebook.

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за "УРАЛом", і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити військовим РФ", - сказав чоловік.

Зазначимо, що жителі Херсонщини вже прославилися своєю хоробрістю та кмітливістю. Зокрема, за днів після початку повномасштабного вторгнення танк у росіян вкрали місцеві роми. Зробили це у селищі Любимівка, що неподалік Каховки.

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