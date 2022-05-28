Світлана Лобода вигадала, як допомогти молодому кондитеру з Харкова, район якого обстріляли окупанти

Співачка Світлана Лобода розповіла про одного хлопця з Харкова, який звернувся до її благодійного центру LOBODA Help Centеr.

За словами артистки, кожен ранок вона починає з того, що читає листи від людей, які надходять на її поштову скриньку. Одним із них був лист молодого кондитера Артема з Харкова:

"У листі він розповідав про жахіття бомбардування Харкова з перших днів війни і до сьогодні. Як його рідний район було обстріляно, а сім'я з одинадцяти людей змушена була бігти, як виживають зараз і намагаються триматися разом. Артем надіслав свої кондитерські роботи, і я довго думала, як можу допомогти йому та його родині. Мені спала на думку ідея, як можна не тільки надати допомогу, а показати його талант і направити вміння на благо, допомагаючи не тільки його сім'ї, а й місту", - розповіла про один із листів Світлана Лобода.

Лобода запропонувала Артему матеріальну допомогу і реалізацію спільного проєкту. Так пісні артистки відтепер можна скуштуватина смак. Десерти під назвою: "Пуля дура", "Американо", "Твои глаза", "К черту любовь" та торт "Тропикана", вже можна замовити в Instagram кондитера @artem_kinash.

Фото: instagram.com/artem_kinash

Важливо, що цей проєкт зможе надати підтримку не лише Артему та його сім'ї, а й частину виручених коштів від продажу десертів буде направлено до перинатального центру Харківської лікарні.

Нагадаємо, що декілька днів тому Світлана Лобода оголосила про відкриття центру допомоги для постраждалих. Артистка разом з командою професіоналів відкрила в Telegram чат-бот lo_help_bot, куди може звернутися кожен охочий та отримати психологічну допомогу. Також співачка створила LOBODA Help Center, де будуть відбуватися реальні зустрічі з психологами.

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