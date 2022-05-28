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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшилося – ЗСУ

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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшилося – ЗСУ

Фото: pixabay.com

Попри те, що шторм у Чорному морі змусив частину ворожого корабельного угруповання відплисти до місць укриття, 2 ракетних та 3 десантні кораблі продовжують блокувати судноплавство.

Окупанти все одно погрожують нанесенням ракетних ударів по території України.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Шторм у Чорному морі змушує частину ворожого корабельного угруповання відтягнутися до місць укриття біля Криму", – йдеться у повідомленні.

У Чорному морі два ракетні та три десантні кораблі ЧФ РФ продовжують виконувати функцію блокувальників судноплавства і загрожувати завданням ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, протягом 27 травня повітряні сили ЗСУ знищили російські літак, вертоліт, безпілотник та ротно-тактичну групу у Херсонській та Харківській областях.

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