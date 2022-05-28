Корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась – ВСУ

Несмотря на то, что шторм в Черном море заставил часть вражеской корабельной группировки отплыть в места укрытия, 2 ракетных и 3 десантных корабля продолжают блокировать судоходство.

Оккупанты все равно угрожают нанесением ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Шторм в Черном море вынуждает часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма", – говорится в сообщении.

В Черном море два ракетных и трех десантных корабля ЧФ РФ продолжают выполнять функцию блокировщиков судоходства и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины.

Напомним, в течение 27 мая воздушные силы ВСУ уничтожили российские самолет, вертолет, беспилотник и ротно-тактическую группу в Херсонской и Харьковской областях.

Ракетами по Бахмуту - российские оккупанты используют реактивную артиллерию в Донецкой области.