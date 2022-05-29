Какие структуры могут работать при режиме оккупации: объяснение МВД

Какие структуры могут работать при режиме оккупации: объяснение МВД

МВД напоминает, что сотрудничество с военными страны-агрессора и пропаганда ее режима строго запрещены.

Так называемые "органы власти", которые оккупанты создают на временно оккупированных территориях, являются незаконными.

Об этом напомнили в МВД Украины.

Так же незаконны должности, которые придумывают захватчики, и назначают на них местных жителей. Поскольку это происходит в порядке, не предусмотренном украинским законодательством.

В то же время, на оккупированных территориях разрешено проводить обучение по украинским программам, могут работать госпитали, а также спасатели.

"Строго запрещается сотрудничество с военными страны-агрессора, а также пропаганда ее режима. Против подозреваемых в такой деятельности будут возбуждаться дела о госизмене", — подчеркнули в МВД.

Напомним, что в Херсоне оккупанты назначили охранника "директором" театра.

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