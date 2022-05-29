Які структури можуть працювати за режиму окупації:пояснення МВС

МВС нагадує, що співпраця з військовими країни-агресорки, а також пропаганда її режиму суворо заборонені.
Так звані "органи влади", які окупанти створюють на тимчасово окупованих територіях є незаконними.
Про це нагадали в МВС України.
Так само незаконними є посади, які вигадують загарбники, і призначають на них місцевих жителів. Позаяк це відбувається у порядку непередбаченому українським законодавством.
Водночас на окупованих територіях дозволено проводити навчання за українськими програмами, можуть працювати шпиталі, а також рятувальники.
"Суворо забороняється співпраця з військовими країни-агресорки, а також пропаганда її режиму. Проти підозрюваних у такій діяльності порушуватимуть справи про держзраду", — наголосили в МВС.
Нагадаємо, що у Херсоні окупанти призначили охоронця "директором" театру.
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