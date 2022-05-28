"ХРН" переноситься: окупаційна влада поки не проводитиме "референдуму" про приєднання до РФ

Окупаційна влада Херсонської області вкотре перенесла терміни проведення "рефендуму" про приєднання до Росії.
Так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов зізнався, що через тривалі бойові дії це питання не на часі. Ймовірно, що "рефендум" відбудеться наступного року.
Про це пише Reuters.
"До осені цього не буде. Ми готуємо адміністративну систему, а вже наступного року подивимося, яка ситуація", - заявив представник окупаційної влади РФ.
Як повідомляли раніше в оперативному командуванні "Південь", на півдні України Збройні Сили України проводять контрнаступальні дії, противник зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.
Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що контрнаступ українськими військовими відбувається на Херсонському напрямку. Внаслідок наступальних дій ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області.
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