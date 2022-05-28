Визначилися фіналісти чемпіонату світу з хокею-2022

У суботу, 28 травня, на чемпіонаті світу з хокею, який приймає Фінляндія, відбулися півфінальні матчі.

У фінальному поєдинку світової першості в елітному дивізіоні зійдуться збірні Фінляндії та Канади.

У півфінальних протистояннях фіни обіграли США з рахунком 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). А канадці перемогли Чехію - 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Фінал відбудеться в неділю, 29 травня, початок - о 20:20 за київським часом. Поєдинок за "бронзу" між командами США та Чехії теж буде зіграний 29 травня, але о 14:20 за київським часом.

Цікаво, що Фінляндія та Канада утретє поспіль зіграють між собою у фіналі чемпіонату світу з хокею.

Минулого року золоті медалі дісталися канадцям, які перемогли Фінляндію у серії булітів - 3:2. А 2019 року фіни обіграли Канаду в фіналі з рахунком 3:1.

Нагадаємо, Росію та Білорусь відсторонили від чемпіонату світу з хокею 2022 та 2023 років через повномасштабне вторгнення до України.

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