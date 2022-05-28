Нова пані посол США Бріджит Брінк отримала візу для роботи в Україні. Цю візу їй передала пані посол України у США Оксана Маркарова.

Українська дипломатка зазначила, що дуже очікує на активну спільну роботу у визначальний час боротьби за незалежність і демократію.

Про це Маркарова написала у Мережі 28 травня.

"Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою – новим Послом США в Україні Бріджит Брінк. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. І цей раз не став виключенням!", – йдеться в дописі.

"Дуже очікую на активну спільну роботу в визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію", – додала пані посол України в США.

Нагадаємо, 19 травня Сенат затвердив дипломатку Брінк на посаду посла США в Україні. Це сталося наступного дня після того, коли держава офіційно відновила роботу свого посольства в Києві.

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