На Донеччині росіяни вбили ще двох мирних мешканців – ОВА

За добу у Донецькій області російські окупанти вбили ще двох цивільних людей.

Вони загинули у Бахмуті та Авдіївці. Четверо мирних мешканців зазнали поранень.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За всі свої злочини на українській землі росіяни будуть притягнуті до відповідальності", – зазначив він.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині 444 людини загинули, а 1177 – зазнали поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по рідному місту Зеленського. У небі видніється дим.

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