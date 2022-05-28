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В Донецкой области россияне убили еще двух мирных жителей — ОВА

В Донецкой области россияне убили еще двух мирных жителей — ОВА

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В Донецкой области россияне убили еще двух мирных жителей — ОВА

Фото: Офис генерального прокурора

За сутки в Донецкой области российские оккупанты убили еще двух гражданских людей.

Они погибли в Бахмуте и Авдеевке. Четверо мирных жителей получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все свои преступления на украинской земле россияне будут привлечены к ответственности", – отметил он.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области 444 человека погибли, а 1177 – получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по родному городу Зеленского. В небе виднеется дым.

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