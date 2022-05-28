Определились финалисты чемпионата мира по хоккею-2022

В субботу, 28 мая, на чемпионате мира по хоккею, который принимает Финляндия, прошли полуфинальные матчи.

В финальном поединке мирового первенства в элитном дивизионе сойдутся сборные Финляндии и Канады.

В полуфинальных противостояниях финны обыграли США со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). А канадцы победили Чехию - 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Финал состоится в воскресенье, 29 мая, начало - в 20:20 по киевскому времени. Поединок за "бронзу" между командами США и Чехии также будет сыгран 29 мая, но в 14:20 по киевскому времени.

Интересно, что Финляндия и Канада в третий раз сыграют между собой в финале чемпионата мира по хоккею.

В прошлом году золотые медали достались канадцам, победившим Финляндию в серии буллитов - 3:2. А в 2019 году финны обыграли Канаду в финале со счетом 3:1.

Напомним, Россию и Беларусь отстранили от чемпионата мира по хоккею 2022 и 2023 годов из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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