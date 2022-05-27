Росію та Білорусь викинули з хокейного чемпіонату світу-2023

Міжнародна федерація хокею (IIFH) подовжила відсторонення Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення до України.
Команди країн-агресорок не будуть допущені до світової першості 2023 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
У лютому Міжнародна федерація хокею запровадила санкції проти Росії та Білорусі, відсторонивши збірні цих країн від міжнародних турнірів до вересня.
Також у РФ відібрали право на проведення молодіжного чемпіонату світу-2023.
Чемпіонат світу 2023 року, який повинен був відбутися в Росії, прийматимуть Латвія та Фінляндія від 12 до 28 травня.
Як писав ТСН Проспорт, визначились півфінальні пари чемпіонату світу з хокею-2022, який зараз триває у Фінляндії.
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