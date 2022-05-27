Jerry Heil заспівала про розбомблене Щастя та розстріляну "Мрію" – відео

Відома співачка та блогерка JERRY HEIL випустила нову пісню, яка отримала назву #МРІЯ.

У треку артистка заспівала про українське місто Щастя та легендарний літак "Мрія", який у лютому спалили російські військові.

Як зізналася, виконавиця, пісню вона написала після того, як ворог вдарив по Щастю і розбив літак.

"Це так символічно! Наше щастя було на нашій землі і ми тримали найбільшу в світі мрію в небі — мрію про свободу. Але в українського народу завжди була і буде воля. Вона всередині кожного з нас — і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову мрію, і нове щастя. І образно, і буквально" - прокоментувала зірка.

Також у пісні звучать рядки української народної приказки - "що посієш, те й пожнеш".

Нагадаємо, Світлана Тарабарова випустила пісню з символічною назвою "Бо ти моя Азовсталь". Пісня народилася у Львові за 1017 км від охопленого вогнем Маріуполя.

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