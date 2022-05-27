БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ розчулив щемливою піснею та кліпом про війну

Відомий український гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив щемливий кліп.

Колектив запрем'єрив пісню 24/02, назву якої дала трагічна дата, яка назавжди залишила відбиток у серцях та долях українців, та відеороботу на неї.

На початку ролику гурт показав обстріли і руйнування, які завдають російські окупанти. Втім, годинник, стрілки якого йдуть у зворотній бік, намагається "скасувати" події, які завдають українцям болю щодня.

"Зруйновані будівлі у Харкові, Маріуполі, Ірпені та інших містах, по цеглинах складаються до свого первинного стану. Нам би дуже хотілось, аби усього цього, з нами ніколи не відбувалось! Проте, наступний кадр не дає втекти від жорстокої реальності і прямо каже: "Як би нас не боліло, як не горіла б душа, до славної перемоги нам дорога одна". Шлях до свободи України єдиний – зі зброєю в руках виборювати нашу державність і незалежність! Друга частина відеороботи "24/02" говорить лише одне: віра в ЗСУ – шлях до перемоги", – поділився гурт.

Режисером ролику став Артем Григорян, співрежисером – фронтмен колективу Сергій Танчинець.

Сергій Танчинець

Музикант також поділився історією створення роботи 24/02.

Сергій Танчинець

"Мені зателефонував наш друг Артем Григорян і поділився ідеєю відео – війна у зворотному порядку та жорстка відповідь наших хлопців на агресію орди, як фінал цього відео! Його ідея мені дуже сподобалася, і я сказав, що в мене як раз є пісня, яку я щойно написав. Сюжет відеороботи доробили вже разом і зрештою зробили цей кліп. Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди. Ми знаємо, як було: "до" 24 лютого – у кожного з нас кипіло своє життя, з мріями, планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно "після"… Життя змінилося назавжди. Та, попри все, ми віримо в ЗСУ і знаємо, що після нашої перемоги буде міцна, вільна та, справді, незалежна держава", – поділився Танчинець.

Сергій Танчинець

Нагадаємо, трирічний Леон з Ірпеня замилував юзерів, переспівавши Stefania. Хлопчик прославився виконанням повстанського гімну "Ой, у лузі червона калина".

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