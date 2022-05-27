БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ растрогал щемящей песней и клипом о войне

Известная украинская группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустила щемящий клип.

Коллектив представил песню 24/02, название которой дала трагическая дата, которая навсегда оставила отпечаток в сердцах и судьбах украинцев, и видеоработу на нее.

В начале ролика группа показала обстрелы и разрушения, которые наносят российские оккупанты. Впрочем, часы, стрелки которых идут в обратную сторону, пытаются "отменить" события, причиняющие украинцам боль каждый день.

"Разрушенные здания в Харькове, Мариуполе, Ирпене и других городах по кирпичикам складываются в свое первоначальное состояние. Нам бы очень хотелось, чтобы всего этого с нами никогда не происходило. Однако следующий кадр не дает убежать от жестокой реальности и прямо говорит: "Как бы нам ни болело, как бы не горела душа, к славной победе нам дорога одна". Путь к свободе Украины единственный – с оружием в руках бороться за нашу государственность и независимость. Вторая часть видеоработы "24/02" говорит только одно: вера в ВСУ – путь к победе!", – поделилась группа.

Режиссером ролика стал Артем Григорян, сорежиссером – фронтмен коллектива Сергей Танчинец.

Сергей Танчинец

Музыкант также поделился историей создания работы 24/02.

Сергей Танчинец

"Мне позвонил наш друг Артем Григорян и поделился идеей видео – война в обратном порядке и жесткий ответ наших ребят на агрессию орды как финал этого видео! Его идея мне очень понравилась, и я сказал, что у меня как раз есть песня, которую я только написал. Сюжет видеоработы доделали уже вместе и сняли видео. Видеоробота о том, как наша жизнь изменилась за секунды. Мы знаем, как было: "до" 24 февраля – у каждого из нас кипела своя жизнь, с мечтами, планами на будущее. И уже знаем, какое оно "после"… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и знаем, что после нашей победы будет крепкое, свободное и действительно независимое государство", – поделился Танчинец.

Сергей Танчинец

Напомним, трехлетний Леон из Ирпеня умилил пользователей, перепев Stefania. Мальчик прославился исполнением повстанческого гимна "Ой, у лузі червона калина".

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