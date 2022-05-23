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Трехлетний Леон из Ирпеня восхитил юзеров, перепев Stefania — видео

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Трехлетний Леон из Ирпеня восхитил юзеров, перепев Stefania — видео

Леон / Фото: instagram.com/bushasasha

Трехлетний Леон из Ирпеня, прославившийся исполнением повстанческого гимна "Ой, у лузі червона калина", перепел Stefania.

Мальчик вместе со своим старшим братиком Элвином исполнил хит группы Kalush Orchestra, триумфально победившей на "Евровидении-2022".

Соответствующим видео поделился отец братьев на своей странице в Instagram. В ролике мальчики предстали в вышиванках. А маленькая звезда Сети надел также панамку и взял в руки укулеле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Busha Sasha (@bushasasha)

Это видео фолловеры просмотрели более 117 тысяч раз. В комментариях юзеры выразили восхищение пением Лео и Элвина.

  • Маленькие казачки, наша гордость
  • Какие солнышки! Молодцы
  • Боже какие же они хорошие! 38 раз пересмотрела
  • У вас невероятные дети
  • Ой, какие молодчинки! Браво!!!

Напомним, недавно Леон спел вместе с группой "Океан Эльзы" в киевском метро. Он помог исполнить песню "Не твоя війна".

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