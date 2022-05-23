Трехлетний Леон из Ирпеня восхитил юзеров, перепев Stefania — видео

Трехлетний Леон из Ирпеня, прославившийся исполнением повстанческого гимна "Ой, у лузі червона калина", перепел Stefania.
Мальчик вместе со своим старшим братиком Элвином исполнил хит группы Kalush Orchestra, триумфально победившей на "Евровидении-2022".
Соответствующим видео поделился отец братьев на своей странице в Instagram. В ролике мальчики предстали в вышиванках. А маленькая звезда Сети надел также панамку и взял в руки укулеле.
Это видео фолловеры просмотрели более 117 тысяч раз. В комментариях юзеры выразили восхищение пением Лео и Элвина.
- Маленькие казачки, наша гордость
- Какие солнышки! Молодцы
- Боже какие же они хорошие! 38 раз пересмотрела
- У вас невероятные дети
- Ой, какие молодчинки! Браво!!!
Напомним, недавно Леон спел вместе с группой "Океан Эльзы" в киевском метро. Он помог исполнить песню "Не твоя війна".
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