Африканская группа ошарашила, перепев "Ой, у лузі червона калина" – видео

Кенийская группа That's What She Said ошарашила, спев легендарный гимн сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина".

Во время концерта в Найроби коллектив исполнил повстанческую песню на украинском и языке суахили.

Соответствующее видео появилось на странице Посольства Украины в Кении в Facebook. Интересно, на сцене солистка группы предстала в наряде в цветах флага Украины. Также позади музыкантов стояло украинское знамя.

В комментариях ошеломленные пользователи признались, что такого исполнения они не ожидали. Также юзеры поблагодарили группу за песню и поддержку.

Спасибо! Такая волшебная исполнительница! Так самобытно перепела нашу песню! Очень хорошо!!!

Ну если наша песня докатилась до Кении, то мы победим

Мурашки по коже и слезы на глазах. Все сознательные люди в мире в знак выявления уважения и поддержки нашей страдальческой страны, хотя пару слов украинских изучат, песню нашу споют, Слава Украине воскликнут, а наши, прости Господи, родившиеся здесь щелепонесостоятельные аборигены, которые тут родились, учили украинский язык в школе, выросли, состарились здесь, а говорить, ну никак не могут, потому что у них язык и какая разница... Стыд всемирный, а не население. Кенийцам благодарность и уважение

Спасибо за поддержку моей страны и душевное исполнение песни. Удачи вам!!!

Браво! Искренне благодарны за поддержку Украины

Напомним, песня "Ой, у лузі червона калина", которая была создана более века назад, приобрела новую популярность после того, как лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк спел ее а капелла посреди Киева. Теперь гимн сечевых стрелков перепевают в Сети взрослые и дети. Также его исполняют даже иностранцы.

Кристина Соловей, Alyona Alyona и Jerry Heil исполнили песню "Ой, в лугу красная калина" в Эстонии

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