Африканський гурт ошелешив, переспівавши "Ой, у лузі червона калина" – відео

Кенійський гурт That's What She Said ошелешив, заспівавши легендарний гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

Під час концерту у Найробі колектив виконав повстанську пісню українською та мовою суахілі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Посольства України в Кенії у Facebook. Цікаво, на сцені солістка гурту постала у вбранні в кольорах прапора України. Також позаду музикантів стояв український стяг.

У коментарях ошелешені користувачі зізналися, що такого виконання вони не очікували. Також юзери подякували гурту за пісню та підтримку.

Дякуємо! Така чарівна виконавиця! Так самобутньо переспівала нашу пісню! Дуже гарно!!!

Ну якщо наша пісня докотилися до Кенії, то ми переможемо

Мурахи по шкірі та сльози на очах. Усі притомні люди у світі в знак виявлення пошани та підтримки нашої страждальної країни, бодай пару слів українських вивчать, пісню нашу заспівають, Слава Україні вигукнуть, а наші, прости Господи, щелепонеспроможні аборигени, що тут народилися, вчили українську мову у школі, виросли, зістарілися тут, а говорити, ну ніяк не можуть, бо у них язик і какая разніца... Сором всесвітній, а не насєлєніє. Кенійцям подяка та повага

Дякую за підтримку моєї країни і душевне виконання пісні. Успіхів вам!!!

Браво! Щиро вдячні за підтримку України

Нагадаємо, пісня "Ой, у лузі червона калина", яка була створена понад століття тому, набула нової популярності після того, як лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав її а капела посеред Києва. Тепер гімн січових стрільців переспівують в Мережі дорослі та діти. Також його виконують навіть іноземці.

Христина Соловій, Alyona Alyona та Jerry Heil виконали пісню "Ой, у лузі червона калина" в Естонії

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