Африканський гурт ошелешив, переспівавши "Ой, у лузі червона калина" – відео

Кенійський гурт That's What She Said ошелешив, заспівавши легендарний гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".
Під час концерту у Найробі колектив виконав повстанську пісню українською та мовою суахілі.
Відповідне відео з'явилося на сторінці Посольства України в Кенії у Facebook. Цікаво, на сцені солістка гурту постала у вбранні в кольорах прапора України. Також позаду музикантів стояв український стяг.
У коментарях ошелешені користувачі зізналися, що такого виконання вони не очікували. Також юзери подякували гурту за пісню та підтримку.
- Дякуємо! Така чарівна виконавиця! Так самобутньо переспівала нашу пісню! Дуже гарно!!!
- Ну якщо наша пісня докотилися до Кенії, то ми переможемо
- Мурахи по шкірі та сльози на очах. Усі притомні люди у світі в знак виявлення пошани та підтримки нашої страждальної країни, бодай пару слів українських вивчать, пісню нашу заспівають, Слава Україні вигукнуть, а наші, прости Господи, щелепонеспроможні аборигени, що тут народилися, вчили українську мову у школі, виросли, зістарілися тут, а говорити, ну ніяк не можуть, бо у них язик і какая разніца... Сором всесвітній, а не насєлєніє. Кенійцям подяка та повага
- Дякую за підтримку моєї країни і душевне виконання пісні. Успіхів вам!!!
- Браво! Щиро вдячні за підтримку України
Нагадаємо, пісня "Ой, у лузі червона калина", яка була створена понад століття тому, набула нової популярності після того, як лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав її а капела посеред Києва. Тепер гімн січових стрільців переспівують в Мережі дорослі та діти. Також його виконують навіть іноземці.
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