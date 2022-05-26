Визначились півфінальні пари чемпіонату світу з хокею-2022

У четвер, 26 травня, на чемпіонаті світу з хокею відбулися чвертьфінальні матчі.
Одну з путівок у фінал світової першості в елітному дивізіоні світової першості розіграють збірні Канади та Чехії.
На шляху до півфіналу канадці здобули вольову перемогу в овертаймі над командою Швеції. - 4:3. Збірна Чехії з рахунком 4:1 впевнено розібралася з командою Німеччини.
У ще одному півфіналі зійдуться Фінляндія і США.
Фінляндія у 1/4 фіналу здобула прогнозовану перемогу над Словаччиною - 4:2. Збірна США виграла з переконливим рахунком Швейцарію - 3:0.
Півфінальні пари ЧС-2022
Чехія - Канада
США - Фінляндія
Півфінальні зустрічі відбудуться у суботу, 28 травня, а медалі розіграють наступного дня.
Нагадаємо, що уболівальникам збірної Чехії з хокею заборонили вивісити прапор України під час поєдинків групового етапу чемпіонату світу-2022, однак їм все ж вдалося підтримати українців.
Читайте також:
Українські волейболісти здобули другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі-2022
Закинули сім м'ячів: молодіжна збірна України розгромила суперника у спарингу
Збірна України з біатлону внесла зміни до складу для підготовки до наступного сезону