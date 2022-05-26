Визначились півфінальні пари чемпіонату світу з хокею-2022

У четвер, 26 травня, на чемпіонаті світу з хокею відбулися чвертьфінальні матчі.

Одну з путівок у фінал світової першості в елітному дивізіоні світової першості розіграють збірні Канади та Чехії.

На шляху до півфіналу канадці здобули вольову перемогу в овертаймі над командою Швеції. - 4:3. Збірна Чехії з рахунком 4:1 впевнено розібралася з командою Німеччини.

У ще одному півфіналі зійдуться Фінляндія і США.

Фінляндія у 1/4 фіналу здобула прогнозовану перемогу над Словаччиною - 4:2. Збірна США виграла з переконливим рахунком Швейцарію - 3:0.

Півфінальні пари ЧС-2022

Чехія - Канада

США - Фінляндія

Півфінальні зустрічі відбудуться у суботу, 28 травня, а медалі розіграють наступного дня.

Нагадаємо, що уболівальникам збірної Чехії з хокею заборонили вивісити прапор України під час поєдинків групового етапу чемпіонату світу-2022, однак їм все ж вдалося підтримати українців.

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