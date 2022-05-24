Ліверпуль - Реал Мадрид: де дивитися фінал Ліги чемпіонів та прогнози букмекерів

Ліверпуль - Реал Мадрид: де дивитися фінал Ліги чемпіонів та прогнози букмекерів

У суботу, 28 травня, відбудеться фінальний матч головного клубного єврокубку - Ліги чемпіонів.

У вирішальному поєдинку турніру зустрінуться англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал".

Битву за трофей прийматиме Париж. Команди зіграють на арені "Стад де Франс", яка вміщує понад 80 тисяч уболівальників. Фінальний поєдинок було перенесено із Санкт-Петербурга через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Головний арбітр фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" - "Реал" француз Клеман Тюрпен дасть стартовий свисток о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу англійський клуб посів перше місце в групі з "Атлетіко", "Порту" та "Міланом". А в плейоф команда Юргена Клоппа вибила "Інтер" (0:2, 1:0), "Бенфіку" (1:3, 3:3) та "Вільярреал" (2:0, 3:2).

Іспанський колектив також став переможцем свого квартету, де суперниками "вершкових" були "Інтер", "Шериф" і донецький "Шахтар". У плейоф підопічні Карло Анчелотті виявилися сильнішими за ПСЖ (1:0, 1:3), "Челсі" (1:3, 3:2) та "Манчестер Сіті" (4:3, 1:3).

Де дивитися матч Ліверпуль - Реал Мадрид

На території України фінальний поєдинок Ліги чемпіонів у прямому ефірі транслюватимуть відеосервіси MEGOGO та Volia TV. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль - Реал Мадрид

Фаворитом фінального протистояння букмекери називають мерсисайдський клуб. На перемогу "червоних" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия - 3,70. Успіх "вершкових" за підсумками 90 хвилин гри оцінений коефіцієнтом 3,55.

На те, що команда Клоппа стане переможцем Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,59. Тріумф "Королівського клубу" - 2,42.

Нагадаємо, раніше відбувся фінал другого за престижністю єврокубка - Ліги Європи. Володарем трофею став німецький "Айнтрахт" - франкфуртці в серії пенальті здолали шотландський "Рейнджерс".

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