У Херсоні окупанти призначили охоронця "директором" театру

Російські військові і окупаційна влада призначили "нового директора" Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник закладу Валерій Шелудько.
Чоловік погодився співпрацювати з окупантами.
Про це на сторінці у Facebook повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.
"Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню - на начальника освіти, охоронця - на директора театру, місцевих алкашів і божевільних - на гауляйтерів. Але хто б до окупантів на роботу не йшов — закінчать вони дуже погано," - написав Сергій Хлань.
Інформацію про призначення підтвердив Суспільному і чинний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга.
Він розповів, що телефоном спілкувався з Шелудьком та вислухав його аргументи. Той сказав, що йому запропонували посаду й у разі його відмови привезуть когось з Криму.
Також Олександр Книга розповів, що написав звернення до колективу, в якому роз'яснив, що ті, хто хоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.
Також він пояснив, що коли призначається керівник якогось нового театру, то він повинен мати кошториси на утримання приміщення, штатний розклад з окладами і тоді здійснювати наймання на роботу. Інакше все це виглядатиме фікцією.
Нагадаємо, гендиректора-художнього керівника Херсонського театру імені Миколи Куліша Олександра Книгу 23 березня забирали для допиту окупанти, втім, завдячуючи миттєвому потужному розголосу, все ж відпустили пізно ввечері. Трохи згодом Книзі із сім’єю вдалося виїхати з регіону.
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