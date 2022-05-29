У Херсоні окупанти призначили охоронця "директором" театру

Російські військові і окупаційна влада призначили "нового директора" Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник закладу Валерій Шелудько.

Чоловік погодився співпрацювати з окупантами.

Про це на сторінці у Facebook повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

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"Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню - на начальника освіти, охоронця - на директора театру, місцевих алкашів і божевільних - на гауляйтерів. Але хто б до окупантів на роботу не йшов — закінчать вони дуже погано," - написав Сергій Хлань.

Інформацію про призначення підтвердив Суспільному і чинний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга.

Він розповів, що телефоном спілкувався з Шелудьком та вислухав його аргументи. Той сказав, що йому запропонували посаду й у разі його відмови привезуть когось з Криму.

Також Олександр Книга розповів, що написав звернення до колективу, в якому роз'яснив, що ті, хто хоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.

Також він пояснив, що коли призначається керівник якогось нового театру, то він повинен мати кошториси на утримання приміщення, штатний розклад з окладами і тоді здійснювати наймання на роботу. Інакше все це виглядатиме фікцією.

Нагадаємо, гендиректора-художнього керівника Херсонського театру імені Миколи Куліша Олександра Книгу 23 березня забирали для допиту окупанти, втім, завдячуючи миттєвому потужному розголосу, все ж відпустили пізно ввечері. Трохи згодом Книзі із сім’єю вдалося виїхати з регіону.

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