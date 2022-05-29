В Естонії не підтримали та розкритикували дзвінок Шольца і Макрона до Путіна

В Естонії не підтримали та розкритикували дзвінок Шольца і Макрона до Путіна

Голова комісії у закордонних справах парламенту Естонії також нагадав про неактивну підтримку України цими державами.

Голова комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон розкритикував телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише видання ERR.

"Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини ненавмисно прокладають шлях для нових актів насильства з боку Росії. 80-хвилинна телефонна розмова Макрона і Шольца з Путіним неминуче буде перефразуванням самого Макрона: хіба це не смерть мозку?" - написав він у соціальних мережах.

Голова комісії також наголосив, що Франція та Німеччина повинні активніше підтримувати Україну для її перемоги у боротьбі з російською агресією.

"Макрон і Шольц могли б повісити трубку і в терміновому порядку відправитися до України. Я сподіваюся, що дивні дії Макрона і Шольца будуть мотивовані не страхом втратити вплив в демократичній Європі, в яку обов'язково увійде Україна, а також Молдова, Грузія і Білорусь. Однак Європа в цілому була б вільна від екзистенціальної загрози Росії хоча б на якийсь час, щоб показати лідерство державних діячів, які відстоюють демократичні цінності і принципи!" - наголосив політик.

Нагадаємо, Макрон та Шольц вимагали від Путіна звільнити захисників Маріуполя.

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