Pianoбой выступил против мобилизации артистов и объяснил почему

Популярный певец Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, выступил против мобилизации артистов на фронт.

Исполнитель объяснил, почему музыканты, по его мнению, должны получать "бронь". По словам Шурова, освобождение от службы на фронте должно быть у тих граждан, без деятельности которых государство не может обойтись. Как говорит Pianoбой, артисты принадлежат этой категории населения.

"С одной стороны, очевидно, что победить мы сможем только эффективно и целево используя потенциал всех граждан. С чисто менеджерской точки зрения "бронь" должны получать те люди, которых невозможно никем заменить. Конечно, артисты подходят под этот критерий, потому что это лицо ", – высказался Pianoбой в интервью nv.ua.

Дмитрий Шуров считает, что артист в тылу будет приближать победу гораздо эффективнее, чем на фронте. Как говорит певец, музыканты гастролируют, дают благотворительные концерты, поддерживают военных и собирают для них деньги, а также платят налоги стране.

"По моему мнению, артист, что гастролирует, дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи тем, кто в ней нуждается, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне. В первую очередь те артисты, которые, кроме смысловой нагрузки, еще являются бизнесом, который платит налоги, ни копейки не получали от государства и построили свое дело и карьеру своими руками и ресурсами. Логика такова: государство не тратит на них ресурс, а напротив, деятельность этих людей является ресурсом для победы всех", — высказался певец.

Напомним, а вот певец Коля Серга иного мнения. Исполнитель убежден, что все медийные мужчины должны стать на военный учет наравне с другими гражданами. Артист также предположил, какие они могут занимать должности.

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