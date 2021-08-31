Племянница Софии Ротару призналась, как поддерживает связь с умершим отцом

Sonya Kay рассказала о непростом периоде в своей жизни.

На долгое время из медийного пространства исчезла племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay.

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Но вот артистка вышла на связь с поклонниками и поделилась, какие подводные камни стояли на ее пути и через что ей пришлось пройти.

"Это было страшно и мне до сих пор не верится, что его уже нет. Так же хочется ему позвонить, поговорить, посмеяться и крепко обнять. Я переслушиваю его голосовые сообщения, перечитываю sms, что кажется что он рядом, что он здесь и становится легче. для меня он был лучшим отцом, а для моей мамы лучшим мужчиной! Для меня их отношения были примером, какой должна быть семья!" — поделилась Sonya.

Отец Sonya Kay / instagram.com/sonyakayofficial

Почти полтора года певица мало появлялась в Instagram и не показывала всех эмоций и переживаний. Кроме тяжелой потери отца, певицу охватила глубокая депрессия и известие о заболевании матери коронавирусом.

"Врачи сказали, что состояние тяжелое и нам надо надеяться на чудо, что шансы 50 на 50. Когда я узнала об этом, я рыдала очень долго, но понимала, что я должна быть сильной для мамы и не показывать ей свои истинные эмоции. На тот момент, когда мы узнали что мама заболела коронавирусом, у моего мужа было день рождения, мы были в Херсоне и сразу приняли решение поехать в Черновцы! Начали искать лекарства, которые было очень трудно найти, передавали еду в больницу и делали все для того, чтобы мама ни за что не переживала и имела положительный настрой", — констатирует Sonya.

Sonya Kay с мамой / instagram.com/sonyakayofficial

Певица не привыкла жаловаться на публику. Чем показывает свою храбрость и отвагу.

"Мой отец был моим главным поклонником, и я через боль взяла себя в руки и посвятила четыре месяца работы в студии над новыми треками с моей командой. Мы подготовили мини-альбом с очень крутыми треками, которые надеюсь сделают взрыв в музыкальном пространстве", — отметила певица.

Также, Sonya Kay добавила, что новые треки обязательно будут подкреплены и новым образом, который удивит каждого.

Напомним, что отец певицы, бизнесмен Сергей Хлябич, ушел из жизни 25 марта 2020 года.

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