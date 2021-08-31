Евросоюз возобновил COVID-ограничения на въезд для США и еще пяти стран

Евросоюз возобновил COVID-ограничения на въезд для США и еще пяти стран

В списке остаются 18 стран и территорий.

Совет ЕС в понедельник, 30 августа, обновил список стран и территорий, жителям которых рекомендовано разрешить въезд на территорию стран Евросоюза для необязательных поездок, в частности, с туристической целью.

Из него Совет ЕС исключил США, Израиль, Косово, Ливан, Черногорию и Северную Македонию из-за существенного роста в последнее время количества заражений коронавирусом в этих странах.

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После этого решения в списке остаются 18 стран и территорий, среди них: Украина, Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молдавия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея и Китай при условии подтверждения взаимности.

Прибывшие из этих стран могут въезжать и не проходить самоизоляцию, если они полностью вакцинированы от коронавируса, недавно выздоровели от болезни или при наличии актуального отрицательного теста.

Стоит отметить, что этот список ЕС является ориентиром для стран евроблока и его соблюдение для них не является обязательным. Решение о конкретных ограничениях въезда остается за правительствами стран ЕС. Однако большинство из них придерживаются этих рекомендаций ЕС с начала пандемии коронавируса.

Совет ЕС также ранее рекомендовал ослабить ограничения для полностью вакцинированных от коронавируса.

Напомним:

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