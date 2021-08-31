В Польше могут объявить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

В Польше могут объявить режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Режим Лукашенко западные соседи обвиняют в нашествии нелегальных мигрантов.

Во вторник, 31 августа, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на границе с Беларусью чрезвычайно напряженной и предложил ввести в пограничной зоне чрезвычайное положение.

Причиной такого шага стал наплыв нелегальных мигрантов, спровоцированный режимом белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает издание Rzeczpospolita.

"Режим Лукашенко решил везти людей из Ирака, после чего отправить их на территорию Литвы, Латвии и Польши. Именно поэтому сегодня Совет министров решил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне", — говорится в заявлении польского премьер-министра.

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На территории действия режима чрезвычайного положения могут оказаться 115 городов Подляшского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства. Здесь будет введен ряд ограничений, в частности, будет запрещено проведение уличных демонстраций.

Постановление правительства должно еще получить одобрение президента Польши Анджея Дуды.

Напомним, ранее правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за резкого увеличения количества нелегальных мигрантов.

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