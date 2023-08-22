Пономарев, Дзидзьо, Тополя и ALEKSEEV растрогали мощным трогательным треком о любви

Украинские исполнители Александр Пономарев, Дзидзьо, Тарас Тополя и ALEKSEEV порадовали поклонников новинкою.

Артистки выпустили совместный трек "Миліша ". Как поделился Александр Пономарев, трек должен был увидеть свет еще 1 марта прошлого года. Однако из-за полномасштабного российского вторжения в Украину музыканты не решались выпустить новинку. Но после встреч и бесед с военными артисты изменили свое мнение.

"Встречался с одним нашим известным военным командиром, показал новую песню. Я рассказал ему историю о том, что планировал премьеру этой песни на 1 марта прошлого года, но… Он очень интересно ответил — срочно ее выпускай и не тяни, потому что у нас в Украине сейчас очень много разводов, а нужно, чтобы было больше свадеб!" – поделился Александр Пономарев.

В новой композиции музыканты поют о любви. В частности, каждый артист рассказывает историю своего лирического героя, который делится, что на свете так много красивых девушек, но ему милее именно та, в которую он влюблен.

"Мы с Александром много раз обсуждали: время ли для этой песни? То ли время сейчас для любви? Но, пообщавшись с военными и показав им эту песню, они ответили, что ее немедленно надо выпускать, потому что ради любви стоит бороться, побеждать и жить !" – отметил Дзидзьо.

Пономарев, Дзидзьо, Тополя и ALEKSEEV / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно рэпер Потап выпустил чувственную песню о ребенке, который погиб от рук российских оккупантов. Музыкант просто довел слова новой композицией.

Читайте также: