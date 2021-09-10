Потап признался, что из-за Насти Каменских растоптал потолок машины папарацци

Это произошло, когда пара тщательно скрывала отношения.

Украинский рэпер и продюсер Потап не скрывает, что Настя Каменских изменила его жизнь и он бесконечно влюблен и счастлив.

Однако о своих отношениях пара заговорила только в 2019-м, в тот же день они сыграли пышную свадьбу. До этого момента свой роман звезды тщательно скрывали. Как признался Потап программе "ЖВЛ", вездесущие папарацци неоднократно пытались их выследить и однажды у рэпера лопнуло терпение.

"Они так задолбали нас, что мы двумя машинами заблокировали папарацци. Я залез на машину, сверху растоптал им весь потолок машины. Немножко их притормозил! Но частную жизнь хотелось бы оставить частной", — поделился продюсер.

Настя Каменских и Потап / instagram.com/kamenskux

Кроме того Потап рассказал, что за свою жену ему еще пришлось повоевать с другими знаменитыми мужчинами.

"Она вообще такая девушка, красивая, что я знаю минимум 20 супер-звезд, которых я мог бы назвать, но мне очень неудобно перед ними, потому что у них есть женщины, и все ... которые очень-очень хотели Настю. В любом смысле. Как женщину, как любовницу, как жену. И чтобы стать мужчиной Насти, надо было стать круче всех!" — поделился Потап.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Он добавил, что чтобы завоевать Настю, он "становился круче всех".

"Надо добиваться женщину! С кем-то из них я встречался! Они не сказали ей, как безумно они ее любят, а я сказал!" — объяснил артист.

Напомним, ранее Потап заявил, что хочет четверых детей от Каменских, и рассекретил, кто в их семье больше зарабатывает. Звезда также поделился, что вне сцены он совсем другой человек и охарактеризовал себя домашнего.

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