Потап признался, когда их дуэт с Настей Каменских снова вернется на сцену

Также Потап спел с участницей трек "На районе".
Удивлять тренеров своим выступлением на "Голос країни-12" пришла жительница города Умань – Юля Штоля.
Девушка работает в ресторане, там исполняет песни. Впрочем, певица наконец-то решилась выйти из зоны комфорта. Она пришла на "Голос країни", чтобы показать свой талант.
"Я работаю там около трех лет. Когда выступают какие-то звезды, можно посмотреть, как работают их команды. Я очень люблю свою работу, но хочется развиваться, хочется делать шаги на встречу к своей мечте. Хочется изменить что-то в своей жизни", — поделилась Юля.
Юля на сцене шоу спела песню LP — When We're High и развернула сразу четыре кресла. В общем, девушка выбрала команду ПТП.
Кстати, девушка вместе со своим тренером спела песню дуэта "Потап и Настя" — "На районе". Девушка всегда мечтала побывать в роли Насти, поэтому рэпер осуществил мечту Юли.
А Потап, в свою очередь, признался, что когда-нибудь дуэт "Потап и Настя" таки вернутся, но это будет потоп.
"В своем жанре мы уже все выиграли. И мы с Настей для того, чтобы развиваться музыкально, решили, что мы не закроем дуэт, а мы вернемся уже тогда, когда у нас будет снова эта энергия, когда мы захотим вернуться", — прокомментировал Потап.
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