Путинист разозлился из-за того, что мужчина отказался играть с ним на деньги.

Российский певец и ярый поклонник Путина Григорий Лепс у состоянии алкогольного опьянения устроил драку возле одного из баров Санкт-Петербурга.

Драка возникла из-за того, что один из посетителей заведения отказался играть с путинистом в нарды на 10 тысяч долларов. Лепс вместе с мужчиной вышел на улицу выяснять отношения. Впрочем, это закончилось дракой.

Сначала охранник певца ударил мужчину в лицо, а впоследствии с кулаками набросился и сам путинист. Посетителя заведения Лепс избивал и руками, и ногами, пока тот лежал на земле.

В результате мужчина получил травмы, в частности – ему сломали нос. Посетитель бара написал заявление в местные правоохранительные органы на певца и его телохранителя. Против исполнителя возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений".

Отметим, Григорий Лепс поддерживает кровавую и захватническую политику Путина. Путинист в 2017 году попал в базу сайта "Миротворец" из-за того, что незаконно пересекал государственную границу и оправдывал российскую агрессию против украинцев. Уже в 2018 году СБУ запретила въезд путинисту в Украину.

Когда началась полномасштабная война, Лепс стал поддерживать оккупантов. В частности, он приезжал на Донбасс, где давал концерт и посещал раненых военных РФ.

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