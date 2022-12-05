П'яний путініст Григорій Лепс у барі жорстоко побив чоловіка

Путініст розлютися через те, що чоловік відмовився грати з ним на гроші.

Російський співак та палкий прихильник Путіна Григорій Лепс на підпитку влаштував бійку біля одного з барів Санкт-Петербурга.

Бійка виникла через те, що один із відвідувачів закладу відмовився грати з путіністом у нарди на 10 тисяч доларів. Лепс разом з чоловіком вийшов на вулицю з'ясовувати стосунки. Утім, це закінчилося бійкою.

Спочатку охоронець співака вдарив чоловіка в обличчя, а згодом з кулаками накинувся й сам путініст. Відвідувача закладу Лепс бив і руками, і ногами, поки той лежав на землі.

У результаті чоловік отримав травми, зокрема – йому зламали ніс. Відвідувач бару написав заяву у місцеві правоохоронні органи на співака та його охоронця. Проти виконавця порушено кримінальну справу за статтею "Умисне заподіяння шкоди здоров'ю із хуліганських спонукань".

Зазначимо, Григорій Лепс підтримує криваву та загарбницьку політику Путіна. Путініст 2017 року потрапив до бази сайту "Миротворець", адже незаконно перетинав державний кордон і виправдовував російську агресію проти українців. Вже 2018 року СБУ заборонила в'їзд путіністу до України.

Коли почалася повномасштабна війна, Лепс почав підтримувати окупантів. Зокрема, він приїжджав на Донбас, де давав концерт та відвідував поранених військових РФ.

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