Рамина Эсхакзай призналась, какие у них с экс-женихом были проблемы в отношениях

Украинский интервьюер Рамина Эсхакзай призналась, какие проблемы были в их отношениях с бывшим женихом, адвокатом Евгением Прониным.

В частности, блогерша в интервью для Маши Ефросининой, которое было снято задолго до новости о разрыве с возлюбленным, призналась, что она слишком много времени уделяет работе, а Евгению – мало. По словам Рамины, это плохо сказывалось на их отношениях.

Рамина Эсхакзай с экс-женихом / Фото: instagram.com/raminalalala

"Моя работа заполонила мою жизнь, и я сейчас учусь делать так, чтобы в моей жизни было что-то кроме работы. У меня просто нет жизни, и это очень большая проблема. Это трудоголизм какой-то нездоровый, максимально нездоровый. Выходит так, что я не уделяю времени своему жениху, и это очень плохо для отношений", — рассказывала блогерша.

По словам Рамины, она пыталась улучшить отношения, поставив работу на второй план. Сам Евгений тоже предлагал блогерше искать какие-то компромиссы.

Рамина Эсхакзай с экс-женихом / Фото: instagram.com/raminalalala

"Я сейчас хочу сделать так, чтобы, скажем так: я реализовала себя, теперь пора уделить время Жене, чтобы у нас была какая-то жизнь кроме контента. Он говорил, что нужно, чтобы была какая-то жизнь кроме работы: "Давай договоримся, что, там, хотя бы после восьми и в выходные ни ты, ни я не работаем", — рассказывала Рамина.

Однако паре не удалось спасти отношения. Несколько недель назад Рамина Эсхакзай сообщила, что после пяти лет взаимоотношений разошлась с женихом Евгением Прониным.

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