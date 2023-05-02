Рамина Эсхакзай со слезами на глазах призналась, что боится умереть

Украинская интервьюер Рамина Эсхакзай во время полномасштабного вторжения снимает много материала на военную тематику.

За это время журналистка успела побывать в горячих точках и попала под обстрел в Бахмуте. В такие моменты, по словам Рамины, она очень опасается за свою жизнь.

"Я боюсь умереть. Боюсь поехать в какую-нибудь поездку и умереть. Но еду. Перед поездкой сложно, страшно, вдруг что-нибудь случится", — со слезами на глазах рассказала Эсхакзай в интервью Маше Ефросининой.

Рамина Эсхакзай/Фото: Скриншот с видео

Несмотря на свой страх, по словам Рамины, она все равно соглашается снимать столь сложные проекты, ведь чувствует свою ответственность показывать правду во время войны.

"Я не могу отказать нашим военным. Они хотят рассказать информацию, что они переживают. Волонтеры хотят показать свою деятельность. Я уезжаю на Донбасс, чтобы показать жизнь. Чтобы люди знать, что война продолжается, донатили. А если не показывать какой контент со взрывами .... Погибают такие люди, лучшие, профессионалы. Но я не могу не уехать", — призналась Рамина.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай показала, как сильно похудела за время полномасштабной войны и рассекретила свой вес.

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