Руслана призналась, беременная ли, и подумала об усыновлении

Артистка и ее супруг мечтают стать родителями впервые.

Известная украинская певица Руслана подумала о желаемом родительстве.

Так, в октябре в программе "Маскарад" знаменитость заинтриговала, что мечтает стать мамой и намекнула на интересное положение. В программе "Бацман" на YouTube артистка заявила, что это ее самая большая мечта, надежда и желание, над которыми она работает. Как поделилась знаменитость, она об этом осознанно публично заговорила, чтобы подчеркнуть себе, рассказать о своих намерениях людям и немного подбодрить своих родителей.

"Они очень беспокоились, что я поставлю свою деятельность выше семьи. Я вышла и сказала, что для меня семья главное, и я хочу это сделать для Саши, потому что я знаю, как он об этом мечтает много лет. Наша бурная жизнь не позволяла подойти к этому периоду, и сейчас, несмотря ни на что, сколько бы ни было впереди проектов или бурных событий, я озвучила, что действительно хочу иметь ребенка. Я хочу, чтобы девушки вдохновились сейчас моими словами и позаботились о том, чтобы родить – это круто и, наверное, единственный смысл", – поделилась звезда.

Руслана с мужем / facebook.com/ruslana.lyzhychko

Артистка отметила, что они с мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым говорили о вероятном усыновлении. Впрочем, пара решила сперва родить своего ребенка. А разговор об усыновлении у супругов был после того, "когда из Донецка побежали первые беженцы".

"Волонтерское движение было очень сильное, потому что дети остались без родителей и там очень много было таких историй. И это однажды было, когда мы затронули эту тему. Я спросила у мужа: "Сашка, а мы сможем?". Мы почувствовали, что сначала нам хочется иметь своего ребенка, это, наверное, психологически очень сильное свое видение ситуации, а уж когда у тебя будет собственный ребенок, тогда можно поднимать уже другие вопросы, мы просто решили себе не менять то, на что я должна настроиться сама. Можно было бы решить вопрос, но я хочу подарить себе, Саше, всем вам и своей семье маленькую копию Русланы или Саши", — отметила знаменитость.

Руслана с мужем / скриншот с видео

Заметим, что Руслана и Александр 25 лет в браке. Детей у пары нет.

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