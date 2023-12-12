С Анной Кошмал случился неожиданный курьез в Одессе: "Мы узнали самое худшее"

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала о неожиданном курьезе, который случился с ней в Одессе.

В общем, в город артистка отправилась из Киева 11 декабря, чтобы отыграть спектакль. Однако поездка изначально пошла не по плану. Сначала Анна опоздала на поезд, но все же доехала в Одессу. На утру у знаменитости было немало планов, однако она их все проспала.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"День под названием "Все пошло не по плану" номер два. Конечно, все не так критично, как вчера (11 декабря – прим. ред.), я не опоздала. Однако, знаете, на утру в Одессе у меня всегда куча планов, как минимум проснуться, хорошо попрактиковаться, позаниматься, привести себя в порядок, сходить в магазины, сходить к морю, почитать... Но знаете что? На телефоне куча сообщений, я не успела ничего. Я проснулась и иду на обед", — поделилась в Instagram Анна.

Однако это оказалось не самым худшим. Все костюмы, которые необходимы театральной труппе для спектакля, просто не доехали к Одессе. Как призналась Анна, они с коллегами не знали, в чем выступать.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Это еще не все. На обеде мы узнали самое худшее. Мы узнали, что наши костюмы на спектакль "Верные жены" не приехали и нам не в чем играть. Как вам такой ретроградный Меркурий?" – возмутилась артистка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Все-таки актрисы нашли выход из ситуации. Артистки для представления подобрали другие костюмы. На сцене театра Анна Кошмал появилась в синей блестящей юбке и корсетной блузке.

"Мы не растерялись и нашли себе новые луки на вечернее представление", — отметила актриса.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал находилась на гастролях. Когда знаменитость вернулась в Киев, то ее ждал приятный сюрприз. Муж актрисы сделал ей ценный подарок.

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