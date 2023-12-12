Жена нардепа Бойко хранит в российском банке рубли и золото – декларация

На счету супруги Юрия Бойко в "НК Банке", расположенном в Москве, – 3 347 721 руб. и активы в виде золота стоимостью 4 297 620 руб.

Жена главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", народного депутата Юрия Бойко хранит в российском банке в Москве рубли и золото общей стоимостью свыше 7,6 млн рублей.

Об этом говорится в декларации Бойко за 2022 год, обнародованной на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

На счету супруги Бойко в Акционерном обществе "НК Банк", расположенном в Москве, – 3 347 721 руб. В этом же банке супруга Бойко имеет активы в виде золота стоимостью 4 297 620 руб.

Также на счетах жены нардепа в разных украинских банках есть 82 959 041 грн, $463 218 и EUR119 718. Она также имеет активы в драгоценных (банковских) металлах – золото стоимостью 8 898 148 грн.

У самого нардепа на вкладах в банках Украины – 78 грн и $4 269.

Сумма наличных средств у Бойко, которыми он пользуется вместе с женой, составляет 200 тыс. грн, $18,9 тыс. и EUR17 тыс.

Нардеп на основном месте работы за прошлый год получил 471 760 грн зарплаты, за депутатскую деятельность – 429 213 грн. Его годовая пенсия составила 180 тыс. грн, а доход в виде процентов от вкладов – 13 885 грн.

Доходы жены Бойко за год:

зарплата на основном месте работы (Общество с ограниченной ответственностью "Столичная недвижимость") – 3 615 819 грн;

проценты по разным банковским вкладам — 7 818 248 грн;

дивиденды – 5,1 млн грн;

пенсия – 213 809 грн;

подарок в денежной форме (от сына Анатолия Бойко) – 14,5 млн грн.

К задекларированному в предыдущие годы недвижимому имуществу семье Бойко в прошлом году добавилось хозяйственное здание общей площадью 176,3 кв. м в селе Вишеньки Бориспольского района Киевской области, стоимостью 1 798 125 грн, владельцем которой жена Бойко стала в сентябре 2022 года. Здание находится в совместном пользовании с сыном и мужем.

Жена Бойко также с сентября 2022 владеет объектом незавершенного строительства — жилым домом общей площадью 75,5 кв. м в селе Копылов Бучанского района Киевской области.

Напомним, в апреле 2022 года народные депутаты фракции ОПЗЖ создали в Верховной Раде новую депутатскую группу, которая получила название "Платформа за жизнь и мир". Новосозданную группу ПЗЖМ возглавил бывший глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

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