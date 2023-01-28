Санта Димопулос ответила, когда планирует вернуться в Украину

Украинская исполнительница Санта Димопулос рассказала поклонникам, когда планирует вернуться домой.

Во время войны певица вместе с двумя детьми находилась за границей. Впрочем, как и все украинцы за границей, Санта уже загрустила за родным домом.

В Instagram поклонники поинтересовались у Димопулос, когда она наконец приедет в Киев. Так что певица порадовала их своим ответом.

"Завтра вечером уезжаю в Киев", — коротко ответила Санта и добавила улыбающееся фото.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, что длительное время Димопулос вместе с сыном и дочерью находилась во Франции. Однако жизнь за границей местами вызвала серьезные затруднения в жизни певицы. Так, недавно исполнительница пожаловалась фанами на французскую медицину, ведь она вместе с сыном не смогла попасть к врачу, когда тот серьезно заболел.

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