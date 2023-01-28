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Санта Дімопулос відповіла, коли планує повернутися до України

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1684
Час на прочитання
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Санта Дімопулос відповіла, коли планує повернутися до України

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зараз співачка з дітьми перебуває у Франції.

Українська виконавиця Санта Дімопулос розповіла шанувальникам, коли планує повернутися додому.

Під час війни співачка разом із двома дітьми перебувала за кордоном. Втім, як і усі українці за кордоном, Санта вже засумувала за рідною домівкою.

У Instagram шанувальники поцікавилися у Дімопулос, коли вона нарешті приїде до Києва. Тож співачка потішила їх своєю відповіддю.

"Завтра ввечері виїжджаю до Києва", - коротко відповіла Санта та додала усміхнене фото. 

© instagram.com/santadimopulos
Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, що тривалий час Дімопулос разом з сином та донькою перебувала у Франції. Однак життя за кордоном місцями викликало серйозні труднощі в житті співачки. Так, нещодавно виконавиця поскаржилася фанами на французьку медицину, адже вона разом з сином не змогла потрапити до лікаря, коли той серйозно захворів. 

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Дата публікації
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