Санта Дімопулос відповіла, коли планує повернутися до України

Українська виконавиця Санта Дімопулос розповіла шанувальникам, коли планує повернутися додому.

Під час війни співачка разом із двома дітьми перебувала за кордоном. Втім, як і усі українці за кордоном, Санта вже засумувала за рідною домівкою.

У Instagram шанувальники поцікавилися у Дімопулос, коли вона нарешті приїде до Києва. Тож співачка потішила їх своєю відповіддю.

"Завтра ввечері виїжджаю до Києва", - коротко відповіла Санта та додала усміхнене фото.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, що тривалий час Дімопулос разом з сином та донькою перебувала у Франції. Однак життя за кордоном місцями викликало серйозні труднощі в житті співачки. Так, нещодавно виконавиця поскаржилася фанами на французьку медицину, адже вона разом з сином не змогла потрапити до лікаря, коли той серйозно захворів.

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