Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Український боксер здобув 22-гу перемогу нокаутом і захистив чемпіонський титул (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
1668
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Український боксер здобув 22-гу перемогу нокаутом і захистив чемпіонський титул (відео)

Сергій Богачук / instagram.com/sbohachuk

Сергій Богачук достроково завершив бій у шостому раунді.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук переміг американця Натаніеля Галлімора у поєдинку, який відбувся в Монтебелло (штат Каліфорнія, США).

27-річний уродженець Вінниці домінував у ринзі впродовж усього бою, який за регламентом повинен був тривати 10 раундів.

Але в шостій трихвилинці українець влаштував побиття свого суперника, тож рефері був змушений зафіксувати перемогу нашого співвітчизника технічним нокаутом.

Таким чином, Богачук захистив титул WBC Continental Americas, який він завоював у листопаді минулого року, нокаутувавши американця Аарона Колі.

У послужному списку Богачука тепер 22 перемоги на професійному рингу. Всі свої поєдинки Сергій виграв достроково. Єдиної поразки в кар'єрі він зазнав 2021 року від американця Брендона Адамса.

Читайте також:

Непереможний український надважковаговик дізнався ім'я наступного суперника: дата та місце бою

"Це бій століття": Ф'юрі назвав історичним майбутній поєдинок проти Усика за звання "абсолюта"

Відомий український боксер програв непереможному американцю в бою за пояс тимчасового чемпіона світу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1668
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація