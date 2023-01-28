Український боксер здобув 22-гу перемогу нокаутом і захистив чемпіонський титул (відео)

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук переміг американця Натаніеля Галлімора у поєдинку, який відбувся в Монтебелло (штат Каліфорнія, США).

27-річний уродженець Вінниці домінував у ринзі впродовж усього бою, який за регламентом повинен був тривати 10 раундів.

Але в шостій трихвилинці українець влаштував побиття свого суперника, тож рефері був змушений зафіксувати перемогу нашого співвітчизника технічним нокаутом.

Serhii Bohachuk gets the stoppage in the final second!



#HFNBoxing LIVE NOW on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/amJrRXqFrT — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) January 28, 2023

Таким чином, Богачук захистив титул WBC Continental Americas, який він завоював у листопаді минулого року, нокаутувавши американця Аарона Колі.

У послужному списку Богачука тепер 22 перемоги на професійному рингу. Всі свої поєдинки Сергій виграв достроково. Єдиної поразки в кар'єрі він зазнав 2021 року від американця Брендона Адамса.

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