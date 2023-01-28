У ЗСУ пояснили, як Україні допоможе перша у світі ударна рота БПЛА: "Це збереже життя"

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, для чого Україні ціла ударна рота БПЛА.

Застосування безпілотників значно розширює можливості української розвідки, зокрема допомагає зберегти життя захисників та знищити ворога на відстанях.

Про це йдеться на сторінці командування Об’єднаних сил ЗСУ в телеграмі.

"Застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки. З повітря можна добре побачити бойовий порядок противника, саме ті, як кажуть, жирні цілі по яких необхідно нанести ураження передаючи цю розвідувальну інформацію на засоби вогневого ураження", - пояснив Наєв.

За його словами, рішення створити ударну роту БПЛА є великим кроком, адже безпілотники зможуть виконувати завдання не наражаючи захисників на небезпеку. Крім того, ударна рота дозволить швидше просуватись під час наступальних дій і знизить бойовий потенціал ворога.

"Це зберігає життя наших воїнів й нищить ворогів на тих відстанях, на яких це дозволяє робити", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний ухвалив рішення про формування в Україні перших у світі ударних рот БПЛА в межах проєкту "Армія дронів".

Крім того, Міноборони України вже уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотників.

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