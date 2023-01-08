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Відомий український боксер програв непереможному американцю в бою за пояс тимчасового чемпіона світу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Відомий український боксер програв непереможному американцю в бою за пояс тимчасового чемпіона світу

twitter.com/ShowtimeBoxing

Карен Чухаджян не зміг завоювати титул тимчасового чемпіона за версією IBF.

У ніч проти 8 січня український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян програв бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF проти непереможного американця Джарона Енніса.

Поєдинок за участю нашого 26-річного співвітчизника відбувся у Вашингтоні (США) в андеркарді битви між американцем Джервонтою Девісом та домініканцем Ектором Гарсією.

Від самого початку бою американець захопив ініціативу та повністю домінував у ринзі. Українець діяв другим номером, проте також провів чимало хороших контратак.

Боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосним рішенням віддали перемогу Еннісу – 120:108, 120:108, 120:108.

  • Для Чухаджяна це друга поразка в кар'єрі і перша від 2015 року, коли він на старті свого шляху в профі роздільним рішенням суддів програв співвітчизнику Андрію Великовському Також в активі Карена 21 перемога (11 – нокаутом).
  • У послужному списку Енніса 30 перемога  (27 – нокаутом) і жодної поразки.

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Дата публікації
Перегляди
476
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