Украинский боксер одержал 22-ю победу нокаутом и защитил чемпионский титул (видео)

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук победил американца Натаниэля Галлимора в поединке, который состоялся в Монтебелло (штат Калифорния, США).

27-летний уроженец Винницы доминировал в ринге на протяжении всего боя, который по регламенту должен был длиться 10 раундов.

Но в шестой трехминутке украинец устроил избиение своего соперника, так что рефери был вынужден зафиксировать победу нашего соотечественника техническим нокаутом.

Serhii Bohachuk gets stoppage in final second!



#HFNBoxing LIVE NOW on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/amJrRXqFrT — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) January 28, 2023

Таким образом, Богачук защитил титул WBC Continental Americas, который он завоевал в ноябре прошлого года, нокаутировав американца Аарона Коли.

В послужном списке Богачука теперь 22 победы на профессиональном ринге. Все свои поединки Сергей выиграл досрочно. Единственное поражение в карьере он потерпел в 2021 году от американца Брэндона Адамса.

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