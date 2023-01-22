"Це бій століття": Ф'юрі назвав історичним майбутній поєдинок проти Усика за звання "абсолюта"

"Циганський король" також заявив, що ні в чому не поступається українцю.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився очікуваннями від бою проти чемпіона за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Британець зазначив, що його поєдинок проти українця стане історичним, адже на кону вперше стоятимуть одразу чотири головні пояси хевівейту, чого ніколи не траплялося раніше.

"Це бій століття. Якщо пам'ятаєте, перший поєдинок Мухаммеда Алі та Джо Фрейзера розкручували як бій століття. А перед цим боєм століття називали ще одне велике протистояння у надважкій вазі між Джеком Демпсі та Джином Танні.

Тайсон Ф'юрі проти Олександра Усика – це перший бій в історії за чотири пояси в надважкій вазі. Такого раніше не робили. Леннокс Льюїс був абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, але він не володів чотирма титулами. Це епоха чотирьох поясів, тому це буде вперше, коли надважковаговик стане абсолютним чемпіоном з чотирма титулами в поєдинку століття.

Ми – два непереможені чемпіони. Я дворазовий чемпіон і він дворазовий чемпіон у двох вагових категоріях. Тож це дуже цікавий бій. Гігант зустрінеться з важковаговиком звичайних розмірів. Але це також буде поєдинок спритного шульги проти гіганта, який контратакує, йде вперед – робить усе. Я можу також добре робити все, що робить він", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю iFL TV.

Очікується, що поєдинок за звання "абсолюта" в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться навесні цього року. Офіційно дату та місце бою ще не оголошували.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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