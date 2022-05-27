Сергей Притула впервые показал лицо годовалой дочери – милые фото

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула на днях отметил день рождения своей младшей дочери Стефании.

25 мая девочке исполнился годик. По этому случаю жена Притулы Екатерина у себя в Instagram разместила кадры из семейного альбома и впервые показала лицо девочки.

"Дорогая доченька, Стефания! Наша безграничная любовь! Вчера отпраздновали первый год с твоего дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки — это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше! Будь нам здоров, наш цветочек! Любим", — подписала фотографии жена Сергея Притулы.

Сергей Притула с семьей / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Подписчики Екатерины присоединились к поздравлениям: "Счастливого и мирного детства!", "Катюш, это тот самый момент, когда назвали до того, как это стало мейнстримом", "Поздравляю вас. Пусть будет здорова, умна, счастлива и в мирной, свободной стране".

Сергей Притула с семьей / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Сергей Притула с семьей / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Напомним, что Сергей и Екатерина Притула поженились в 2015 году. У супругов есть двое детей – 5-летняя Соломия и годовалая Стефания. Также у Сергея Притулы от предыдущего брака есть сын Дмитрий, родившийся в 2008 году.

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