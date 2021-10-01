Скандального бойфренда Анны Тринчер задержали патрульные

У парня синяки на лице и вывихнуто плечо.

Бойфренда известной украинской певицы Анны Тринчер — скандального блогера Александра Волошина задержали патрульные.

Инцидент произошел вчера вечером, 30 сентября. Полицейские вытащили парня из элитной машины, положили лицом к асфальту и заломили руки. Об этом сообщил парень на своей странице в Instagram и опубликовал соответствующее видео. Ролик сняли прохожие, которые стали свидетелями инцидента.

Позже Александр в своем фотоблоге показал синяки, которые ему оставили патрульные. Также Анна рассказала, что у него теперь какие-то проблемы с плечом, вероятно, вывих.

Бойфренд Анны Тринчер / instagram.com/voloshyn_xx

"К сожалению, это не шутка. Это пи*дец, который происходит в нашей стране", — прокомментировала певица.

Сейчас блогер написал заявление в полицию и снял побои.

Чем именно Александр возмутил патрульных, неизвестно. Блогер пока не рассказывает, что именно произошло в тот вечер.

Напомним, недавно MELOVIN заявил, что M1 отказался показывать его новый клип из-за каминг-аута. Также артист признался, что терпит унижения от телеканала.

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