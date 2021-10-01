Скандального бойфренда Анни Трінчер затримали патрульні

У хлопця синці на обличчі та вивихнуте плече.

Бойфренда відомої української співачки Анни Трінчер – скандального блогера Олександра Волошина затримали патрульні.

Інцидент стався вчора ввечері, 30 вересня. Поліціянти витягли хлопця з елітної автівки, поклали обличчям до асфальту та заламали руки. Про це повідомив хлопець на своїй сторінці в Instagram та опублікував відповідне відео. Ролик зняли перехожі, які стали свідками інциденту.

Пізніше Олександр у своєму фотоблогу показав синці, які йому залишили патрульні. Також Анна розповіла, що у нього тепер якісь проблеми з плечем, ймовірно, вивих.

Бойфренд Анни Трінчер / instagram.com/voloshyn_xx

"На жаль, це не жарт. Це пи*дець, який відбувається в нашій країні", - прокоментувала співачка.

Наразі блогер написав заяву до поліції та зняв побої.

Чим саме Олександр обурив патрульних, невідомо. Блогер поки не розповідає, що саме сталося того вечора.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN заявив, що M1 відмовився показувати його новий кліп через камінгаут. Також артист зізнався, що терпить приниження від телеканалу.

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