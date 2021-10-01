Японська принцеса Мако заради коханого відмовиться від імператорської родини

Після весілля внучка імператора Японії збирається виїхати з чоловіком до США.

Донька спадкоємця японського престолу Фуміхіто Акісіно принцеса Мако оголосила про своє рішення вийти заміж за колишнього однокурсника, який не має знатного походження.

Як повідомляє ВВС, заплановане на 26 жовтня весілля японської принцеси відбудеться без церемонії в імператорському палаці, як це заведено для членів монаршої родини.

Річ у тім, що Мако вирішила покинути імператорську родину заради того, щоб разом зі своїм нареченим Кей Комура виїхати до США. Через таке рішення місцеві ЗМІ називають цю пару японськими “Гаррі і Меган”.

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Відповідно до законів Японії при вступі в шлюб з простолюдином принцеса втрачає свій титул. 29-річна Мако стала першою жінкою в імператорській сім'ї, яка пішла на такий крок. Вона також заявила, що не має наміру отримувати виплату в $ 1,3 млн, належну їй у зв'язку з відходом з імператорської родини.

Мако планує приватно попрощатися з родичами, а після весілля подружжя переїде в США, де Кей Комура хоче будувати адвокатську кар'єру.

Відомо, що молодята познайомилися в 2012 році під час навчання в університеті в Токіо. Через п'ять років Мако і Комура були заручені, але весілля довелося відкласти через фінансові труднощі матері нареченого.

Нагадаємо, раніше старша дочка принца Ендрю і Сари Йоркської — принцеса Беатріс — вперше стала мамою. У 33-річної принцеси Беатріс і її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці народилася донька.

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