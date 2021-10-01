Японская принцесса Мако ради любимого откажется от императорской семьи

После свадьбы внучка императора Японии собирается выехать с мужем в США.

Дочь наследника японского престола Фумихито Акисино принцесса Мако объявила о своем решении выйти замуж за бывшего однокурсника, который не имеет знатного происхождения.

Как сообщает ВВС, запланированная на 26 октября свадьба японской принцессы пройдет без церемонии в императорском дворце, как это принято для членов монаршей семьи.

Дело в том, что Мако решила покинуть императорскую семью ради того, чтобы вместе со своим женихом Кей Комура уехать в США. Из-за такого решения местные СМИ называют эту пару японскими "Гарри и Меган".

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Согласно законам Японии при вступлении в брак с простолюдином принцесса теряет свой титул. 29-летняя Мако стала первой женщиной в императорской семьи, которая пошла на такой шаг. Она также заявила, что не намерена получать выплату в $ 1,3 млн, причитающуюся ей в связи с уходом из императорской семьи.

Мако планирует частно попрощаться с родственниками, а после свадьбы супруги переедут в США, где Кей Комура хочет строить адвокатскую карьеру.

Известно, что молодожены познакомились в 2012 году во время учебы в университете в Токио. Через пять лет Мако и Комура были помолвлены, но свадьбу пришлось отложить из-за финансовых трудностей матери жениха.

Напомним, ранее старшая дочь принца Эндрю и Сары Йоркской — принцесса Беатрис — впервые стала мамой. У 33-летней принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелло-Моцци родилась дочь.

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