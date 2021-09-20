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Принцеса Йоркська Беатріс вперше стала мамою

Принцеса Йоркська Беатріс вперше стала мамою

принцеса Беатріс / Associated Press

Старша дочка принца Ендрю і Сари Йоркської — принцеса Беатріс — вперше стала мамою.

У 33-річної принцеси Беатріс і її чоловіка Едоардо Мапелло-Моцці народилася донька.

Радісна новина була оголошена в заяві Букінгемського палацу, в якій говорилося: "Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапелло-Моцці раді оголосити про благополучне народження своєї доньки в суботу 18 вересня 2021 року о 23:42 в лікарні Челсі і Вестмінстері, Лондон. Дитина важить 6 фунтів 2 унції. Бабуся і дідусь, а також прабабуся і дідусь новонародженої були проінформовані і раді цій новині".

© royal.uk
royal.uk

"Сім'я хотіла б подякувати всьому персоналу лікарні за їхню прекрасну турботу. Її Королівська Високість і її дитина почуваються добре, і пара з нетерпінням чекає можливості познайомити свою дочку з її старшим братом Крістофером Вульфом".

Про вагітність старшої сестри принцеси Євгенії стало відомо в травні 2021 року. Через рік після весілля з Едоардо Мапелло-Моцці Беатріс поділилася радісною новиною про те, що чекає первістка.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо мапелло-Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають на дитину. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині", — говорилося тоді в оголошенні палацу.

Вагітність принцеси Йоркської припала на карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусі, тому у світ Її Високість виходила рідко, а в об'єктиви папараці практично не потрапляла. Лише одного разу Беатріс зазнімкували в компанії чоловіка Едоардо на турнір чемпіонату Вімблдону, це було в липні 2021-го.

Принцеса Беатріс і Едоардо мапелло-Моцці / © Getty Images
Принцеса Беатріс і Едоардо мапелло-Моцці / Getty Images

Тоді на Беатріс була сукня міді з гороховим принтом від бренду Self-Portrait і вона мило притримувала руками свій живіт. До речі, саме за цей жест свого часу сильно діставалося дружині принца Гаррі — Меган Маркл, коли вона була вагітна первістком Арчі.

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