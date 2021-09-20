Принцеса Йоркська Беатріс вперше стала мамою

Старша дочка принца Ендрю і Сари Йоркської — принцеса Беатріс — вперше стала мамою.

У 33-річної принцеси Беатріс і її чоловіка Едоардо Мапелло-Моцці народилася донька.

Радісна новина була оголошена в заяві Букінгемського палацу, в якій говорилося: "Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапелло-Моцці раді оголосити про благополучне народження своєї доньки в суботу 18 вересня 2021 року о 23:42 в лікарні Челсі і Вестмінстері, Лондон. Дитина важить 6 фунтів 2 унції. Бабуся і дідусь, а також прабабуся і дідусь новонародженої були проінформовані і раді цій новині".

royal.uk

"Сім'я хотіла б подякувати всьому персоналу лікарні за їхню прекрасну турботу. Її Королівська Високість і її дитина почуваються добре, і пара з нетерпінням чекає можливості познайомити свою дочку з її старшим братом Крістофером Вульфом".

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Read the announcement in full — https://t.co/ImbfRLEdAe pic.twitter.com/olwDMv3Zmo — The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2021

Про вагітність старшої сестри принцеси Євгенії стало відомо в травні 2021 року. Через рік після весілля з Едоардо Мапелло-Моцці Беатріс поділилася радісною новиною про те, що чекає первістка.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо мапелло-Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають на дитину. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині", — говорилося тоді в оголошенні палацу.

Вагітність принцеси Йоркської припала на карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусі, тому у світ Її Високість виходила рідко, а в об'єктиви папараці практично не потрапляла. Лише одного разу Беатріс зазнімкували в компанії чоловіка Едоардо на турнір чемпіонату Вімблдону, це було в липні 2021-го.

Принцеса Беатріс і Едоардо мапелло-Моцці / Getty Images

Тоді на Беатріс була сукня міді з гороховим принтом від бренду Self-Portrait і вона мило притримувала руками свій живіт. До речі, саме за цей жест свого часу сильно діставалося дружині принца Гаррі — Меган Маркл, коли вона була вагітна первістком Арчі.

Королівські мами з дітьми (12 фото)

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